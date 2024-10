Christopher Nolan: Matt Damon sarà la star del suo nuovo film prodotto con Universal

Nuovo progetto in arrivo per il regista di Oppenheimer, trama top secret, ma per adesso è confermato il ritorno di Matt Damon alla guida del cast.

Dopo il successo stellare di Oppenheimer, Christopher Nolan non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi. Confermata la rottura con Warner Bros, Deadline rivela che anche il nuovo film del regista inglese verrà realizzato in collaborazione con Universal. A guidare il cast sarà la star Matt Damon; l'uscita fissata per il nuovo progetto, non ancora confermato da Universal, sarà il 17 luglio 2026.

Come per ogni progetto di Christopher Nolan, i dettagli della trama al momento sono rigorosamente tenuti segreti, anche se fonti anonime rivelano che le riprese del film dovrebbero iniziare all'inizio del 2025.

Visto il successo di Oppenheimer, che ha incassato 328,9 milioni di dollari al botteghino nazionale e 975,6 milioni di dollari in tutto il mondo, oltre a numerosi riconoscimenti, la Universal è sempre sembrata il punto di approdo logico per Nolan. Se nel caso precedente, la compagnia si è assicurata il controllo di Oppenheimer in un'asta combattuta stavolta il regista ha deciso di avvalersi della collaborazione dello studio fin dall'inizio.

I segreti di Christopher Nolan

Christopher Nolan sul set di Oppenheimer

Ignota finora a natura del progetto. Le fonti di Deadline escludono categoricamente che si tratti dell'adattamento per il grande schermo della serie britannica degli anni '60 Il prigioniero, progetto anticipato da Nolan negli anni 2000 e mai realizzato.

Per Matt Damon questa sarà la terza collaborazione col cineasta dopo Interstellar (2014) e Oppenheimer. Il divo si unisce a Christian Bale e Cillian Murphy nella lista della star che hanno collaborato almeno in tre occasioni con lui.

Christopher Nolan rimane uno dei rari nomi in grado di attirare il pubblico anche con progetti apparentemente poco spettacolari come un biopic sul fisico padre della bomba atomica e in grado di richiamare nomi di primo piano a unirsi a set piuttosto scomodi (nessun assistente, nessun entourage), il tutto per avere la possibilità di lavorare con lui. Come nel caso di Oppenheimer, anche stavolta Nolan scriverà la sceneggiatura e produrrà insieme alla partner di produzione e moglie Emma Thomas. Restiamo in attesa di saperne di più.