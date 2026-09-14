Christian Bale apre un villaggio per bambini in affido: 12 case per tenere unite le famiglie

Christian Bale ha inaugurato in California un progetto molto lontano dai set di Hollywood. L'attore ha aperto a Palmdale un villaggio destinato ai bambini e ai ragazzi nel sistema di affido.

Questa volta, Christian Bale non veste i panni di Batman o di qualche mago prestigiatore. Il suo lavoro è stato quello di contribuire a costruire un posto concreto nel quale alcuni dei ragazzi più vulnerabili della contea possano trovare qualcosa che spesso manca proprio quando ne avrebbero più bisogno: continuità.

Il progetto di Christian Bale è finalmente realtà

Il villaggio di Together California ha aperto ufficialmente i battenti venerdì a Palmdale, nella contea di Los Angeles. Si tratta di una struttura di circa 11.000 piedi quadrati, con dodici abitazioni arredate, progettata per offrire un ambiente stabile ai bambini che entrano nel sistema di affido.

Christian Bale sul set

L'idea alla base del progetto è semplice, ma tutt'altro che scontata: permettere ai fratelli di rimanere insieme anche quando vengono affidati a una nuova famiglia o a una struttura di accoglienza. È un problema che riguarda un numero enorme di minori. Secondo gli organizzatori, sono oltre 30.000 i bambini presenti nel sistema di affido nell'area di Los Angeles, dove si concentra una delle popolazioni più numerose di minori affidati negli Stati Uniti.

Il villaggio non vuole quindi essere soltanto un insieme di abitazioni. Sono previsti programmi dedicati alla stabilità, al sostegno e alla cura, con l'obiettivo di creare una vera comunità attorno ai ragazzi.

Christian Bale ha seguito il progetto attraverso Together California e non ha nascosto quale sia, secondo lui, la responsabilità di chi lavora per questi bambini. "È nostro compito trasformare il loro dolore e la loro sofferenza in amore, speranza e nella sensazione di avere un futuro", ha detto l'attore parlando con ABC 7.

Anche il direttore esecutivo di Together California, Tim McCormick, ha descritto il villaggio come uno spazio nel quale le famiglie possano restare unite e i ragazzi possano trovare un senso di comunità nei momenti più difficili. Le prime persone dovrebbero iniziare a trasferirsi nelle abitazioni già dal prossimo mese.

Una delle caratteristiche del progetto riguarda i ragazzi che stanno raggiungendo l'età in cui devono lasciare il sistema di affido. Due delle dodici abitazioni sono infatti appartamenti monolocali destinati proprio a chi sta affrontando questa transizione verso una maggiore autonomia.

È un passaggio delicato: dopo essere cresciuti all'interno del sistema di assistenza, questi giovani rischiano di ritrovarsi improvvisamente senza una rete stabile. L'obiettivo del villaggio è offrire loro un luogo in cui poter iniziare questa nuova fase senza perdere completamente il sostegno della comunità.

Perché Christian Bale ha deciso di occuparsi di bambini in affido

Il progetto è nato anche da una domanda personale dell'attore. Bale è padre di due figli, Luka e Rex, avuti con la moglie Sibi Blazic. Crescere i propri bambini lo ha portato a interrogarsi sulle condizioni di chi, invece, non può contare sulla presenza dei genitori.

Christian Bale ai Golden Globes

Nel 2025 McCormick aveva raccontato che Bale, dopo essersi confrontato con questa realtà, aveva espresso una convinzione molto semplice: "Dobbiamo fare di meglio".

Da quella riflessione è nata la collaborazione tra Christian Bale e Together California, avviata nel 2022. Il progetto è stato finanziato attraverso donazioni e ha ricevuto un contributo importante anche dall'Austrian American Council West, che ha raccolto quasi 9 milioni di dollari per permettere la realizzazione del villaggio. Anche la supervisore della contea di Los Angeles Kathryn Barger ha avuto un ruolo nel portare avanti l'iniziativa.