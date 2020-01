Christian Bale e David O. Russell tornano a collaborare per un nuovo film

Christian Bale e il regista David O. Russell sono in trattative per collaborare in un nuovo film senza titolo che sarà prodotto dalla Regency, un progetto che partirà probabilmente il prossimo aprile.

Berlino 2019: Christian Bale sul red carpet di Vice - L'uomo nell'ombra

La notizia è stata confermata da Variety che anticipa i primi dettagli della nuova collaborazione tra la star di Hollywood e il regista, già compagni d'avventura in The Fighter e American Hustle - L'apparenza inganna. Se questo nuovo progetto andrà in porto, David O. Russell firmerà anche la sceneggiatura, che sarebbe già pronta.

Christian Bale è stato diretto dal regista in The Fighter del 2010 e in American Hustle del 2013, vincendo l'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Dicky Eklund nel primo film e ottenendo una nomination per American Hustle. Recentemente ha recitato nel ruolo del pilota di auto da corsa Ken Miles in Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold e sarà nel cast di Thor: Love and Thunder.

David O'Russell, invece, è stato nominato agli Oscar per entrambi i film con Christian Bale. È stato anche nominato per la regia e la sceneggiatura de Il lato positivo - Silver Linings Playbook e il suo ultimo lavoro di regia è stato Joy, con Jennifer Lawrence per Fox.