Christian Bale su Batman: "Ecco perché ho rifiutato di realizzare il quarto film"

Christian Bale ha spiegato il perché non è mai tornato in un quarto film su Batman, dopo essere stato protagonista della trilogia di Christopher Nolan.

Christian Bale ha svelato perché non c'è mai stato un quarto film della trilogia su Batman, realizzata da Christopher Nolan e rimasta nell'immaginario pubblico come una delle migliori saghe sull'Uomo Pipistrello.

L'attore, durante una recente intervista per promuovere il suo ultimo film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Le Mans '66 - La Grande Sfida, ha raccontato perché non ha voluto continuare, nonostante la Warner Bros. avesse proposto un quarto film: "Quando inevitabilmente vennero da noi e dissero: 'Che ne dici di un numero quattro?'io risposi 'No. Dobbiamo attenerci al sogno di Christopher Nolan, che sperava sempre di fare una trilogia. Non allunghiamo troppo'. Ecco perché noi, insieme a Chris, ci siamo allontanati. Successivamente sono stato informato che i miei servizi non erano più necessari."

Christian Bale nei panni di Batman a bordo dei suoi veicolo ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno

A quanto pare dalle parole di Christian Bale, il regista Christopher Nolan avrebbe sempre detto di volersi fermare al numero tre, per creare una trilogia iniziata da Batman Begins: "Non siamo mai stati arroganti, abbiamo pensato a un film alla volta. È qualcosa di cui Chris parla sempre. Diceva: 'Ecco. Stiamo realizzando un film. Questo è tutto ciò che abbiamo'. Poi quando sono venuti e hanno detto: 'Vuoi andare a farne un altro?', È stato fantastico, ma abbiamo ancora detto: 'Ecco. Non avremo un'altra opportunità'. Poi vennero e dissero: 'OK, facciamo un terzo'. Chris mi aveva sempre detto che se fossimo stati abbastanza fortunati da riuscire a farne tre ci saremmo fermati. 'Finiamo dopo il terzo', ha detto."

Come il Batman di Christopher Nolan ha cambiato per sempre i cinecomic

Ecco svelato il mistero sul quarto film, tanto atteso dai fan negli anni ma mai arrivato. Prossimamente, però, rivedremo The Batman nel nuovo film con Robert Pattinson, diretto da Matt Reeves e al quale Christian Bale ha dato il suo benestare, definendolo una buona scelta per il ruolo.