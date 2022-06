Christian Bale non ha ancora visto The Batman con Robert Pattinson

Durante la premiere di Thor: Love and Thunder, Christian Bale ha rivelato di non aver ancor visto The Batman con Robert Pattinson: 'Non guardo molti film'.

Christian Bale, che ha interpretato Batman nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, è probabilmente una delle poche persone rimaste a non aver ancora visto The Batman, il nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.

Visto che a molti la versione di Batman di Pattinson è sembrata piuttosto influenzata dalla performance di Bale, è più che lecito voler scoprire che cosa pensa Christian a proposito del lavoro del suo successore e la scorsa notte, sul tappeto rosso alla premiere di Thor: Love and Thunder, un giornalista di Variety ha avuto l'occasione di chiederglielo.

Christian Bale è Patrick Bateman in una scena di American Psycho

"Non l'ho ancora visto, lo vedrò", ha dichiarato la star. "Ascolta amico, è incredibile quanti pochi film io veda. Accade con ogni regista con cui lavoro... di solito ho sempre visto solo paio di film della loro filmografia... mi guardano sempre dicendo: 'Stai scherzando vero?'. Mi piace assaporare i film e non voglio vederne troppi. Ma sicuramente questo lo vedrò."

Batman Begins, il primo film della trilogia di Christopher Nolan, fu accolto con recensioni ampiamente positive e con svariati elogi per performance di Christian Bale. Per questo motivo l'attore decise di riprendere il ruolo nei due sequel, Il cavaliere oscuro del 2008 e Il cavaliere oscuro - Il ritorno del 2012. The Batman con Robert Pattinson, d'altro canto, costituisce un franchise a parte rispetto agli altri film DC, e in futuro saranno realizzati altri due sequel cinematografici e delle serie televisive spin-off, già in sviluppo per HBO Max.