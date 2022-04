Chris Rock: un video mostra il conduttore degli Oscar 2022 stordito dopo lo schiaffo di Will Smith

Un footage mostra Chris Rock stordito in seguito allo schiaffo ricevuto da parte di Will Smith agli Oscar 2022.

Un nuovo video che mostra Chris Rock stordito in seguito allo schiaffone ricevuto da parte di Will Smith è stato diffuso online su TikTok.

Subito dopo aver ricevuto l'ormai celeberrimo schiaffone da parte di Will Smith e aver consegnato l'Oscar per il Miglior Documentario, Chris Rock è sembrato arrancare sul palco in preda a una sorta di straniamento. Un video diffuso su TikTok mostra il conduttore della cerimonia degli Oscar 2022 confuso e stordito durante il discorso di ringraziamento di Questlove.

Come riportato da Independent, è possibile notare l'atteggiamento di sorpresa con cui Chris Rock ha reagito allo schiaffo ricevuto dal protagonista di Una famiglia vincente. Mentre Will Smith si è scusato con Chris Rock, a quanto pare, l'attore comico sta ancora elaborando quanto accadutogli.

A quanto pare, però, la polizia sarebbe già stata pronta ad arrestare Smith durante la stessa notte degli Oscar ma Chris Rock si sarebbe opposto e avrebbe scelto di non denunciarlo.

Nel frattempo, emerge un ulteriore punto di vista sull'accaduto. Un video mostra la reazione di Jada Pinkett Smith allo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock. Il footage in questione è stato realizzato da una persona sconosciuta presumibilmente seduta da qualche parte alle spalle della coppia.

Inizialmente, la moglie di Will Smith sembrerebbe ridere alla battuta di Rock per poi rimanere impietrita in seguito all'accaduto. L'Academy ha dato inizio a un'indagine disciplinare contro Smith, reo di aver violato gli standard comportamentali richiesti. Il prossimo 18 aprile - data della riunione ufficiale dei membri principali dell'Academy - dovremmo avere qualche notizia in più sul destino che attende Will Smith.