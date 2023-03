Chris Rock parlerà dello schiaffo di Will Smith nel suo nuovo speciale comico su Netflix

Il noto comico e attore Chris Rock affronterà per la prima volta in maniera diretta l'increscioso incidente avvenuto alla cerimonia degli Oscar dello scorso anno, quando è stato schiaffeggiato da Will Smith.

Dopo aver affrontato l'argomento in maniera implicita tramite diverse battute, Chris Rock si appresta a parlare per la prima volta in modo diretto dello schiaffo ricevuto da Will Smith agli Oscar 2022.

Lo farà nel suo nuovo speciale comico Chris Rock: Selective Outrage, in arrivo su Netflix il 4 marzo. L'attore aveva così dichiarato: "In molti mi chiedono se mi abbia fatto male. Certo che sì! Voglio dire, lui ha interpretato Muhammad Ali, io sono stato Pookie in New Jack City. Anche nei film animati lui è uno squalo, io una zebra. Sono stato colpito duramente".

Netflix, tramite lo speciale, proverà quindi la nuova formula degli eventi dal vivo che potrebbe poi essere applicata ad altri contenuti. Chris Rock era già apparso nello speciale Netflix Is a Joke accanto a Dave Chappelle.

L'episodio dello schiaffo è diventato in breve tempo virale, portando Will Smith ad essere ostracizzato dalla cerimonia degli Oscar nonostante le sue scuse. Incidente che ha portato il CEO dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Bill Kramer, a mettere in piedi un nuovo 'team di gestione delle crisi' che debutterà agli Oscar 2023 al fine di affrontare rapidamente qualsiasi potenziale emergenza in tempo reale.