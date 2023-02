Will Smith ironizza sullo schiaffo dato agli Oscar con un divertente video condiviso sui social

Will Smith ha ironizzato sullo schiaffo dato durante la cerimonia degli Oscar 2022 con un nuovo video condiviso su TikTok.

L'attore, che un anno fa ha conquistato la prestigiosa statuetta, ha realizzato un montaggio con un filmato in cui si suggerisce un esercizio in grado di "cambiare la vita" di chi lo esegue.

In un post Will Smith appare sullo schermo mentre ascolta il consiglio di una creatrice di video su TikTok che dichiara: "Questo può sembrare folle, ma cambierà la vostra vita. E per cambiare la vostra vita voglio dire che la renderà molto più interessante e divertente".

La ragazza aggiunge: "Sapevate che potete prendere qualsiasi oggetto, guardarlo e chiedere cosa pensa di te?".

Tra gli oggetti usati come esempio ci sono una penna, una macchina e dei soldi. La giovane sostiene che il proprio intuito porti a capire che opinione potrebbero avere gli oggetti.

Will Smith, dopo aver ascoltato la spiegazione, prende il suo Oscar e lo guarda rimanendo in silenzio.

Tra i commenti al post c'è chi ha apprezzato l'ironia dimostrata dall'attore e chi, al contrario, non vorrebbe più sentir parlare dello schiaffo dato da Will a Chris Rock sul palco degli Oscar nel 2022.

Dopo quanto accaduto, l'Academy ha deciso di vietare all'attore la partecipazione a ogni evento organizzato dall'associazione per un periodo di 10 anni.