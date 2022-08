Chris Rock e lo schiaffo: "Chi dice che le parole feriscono non è mai stato preso a pugni in faccia"

Chris Rock non è ancora pronto a confrontarsi con Will Smith dopo lo schiaffone ricevuto agli Oscar 2022 e specifica che chi sostiene che le parole feriscano non è mai stato preso a pugni in faccia.

Chris Rock è tornato a commentare lo schiaffo ricevuto da Will Smith durante la cerimonia degli Oscar 2022 con amara ironia nel corso del suo Chris Rock Ego Death World Tour in cui avrebbe specificato che "chi dice che le parole feriscono non è mai stato preso a pugni in faccia".

oscar 2022: Will Smith colpisce Chris Rock

La CNN ha riferito le parole pronunciate dal palco da Chris Rock durante il suo stand-up live show, secondo cui "tutti stanno cercando di apparire come una fottuta vittima".

"Se tutti affermano di essere una vittima, allora nessuno ascolterà le vere vittime. Anche se vengo picchiato da Suge Smith... sono andato al lavoro il giorno dopo, ho avuto dei figli", ha continuato Rock, paragonando Smith a Suge Knight, ex CEO di Death Row Records che attualmente sta scontando 28 anni per omicidio volontario.

Il comico ha aggiunto: "Chiunque dice che parole feriscono non è mai stato preso a pugni in faccia".

Poche ore prima Will Smith ha pubblicato un video sui social media in cui chiede scusa alla star di Spiral per lo schiaffo. Il video si intitola "È passato un minuto" e risponde alle domande su cosa sia successo durante la cerimonia degli Oscar di marzo.

"Negli ultimi mesi ho riflettuto molto e ho lavorato molto su me stesso", spiega l'attorea commento del video. "Avete fatto molte domande giuste a cui volevo prendermi del tempo per rispondere."

Will Smith confessa a David Letterman di aver avuto una visione indotta dalla droga sullo schiaffo degli Oscar

Durante il video Will Smith spiega di aver contattato Chris Rock, ma lui non era pronto a parlare:

"Chris, mi scuso con te. Il mio comportamento è stato inaccettabile e sono qui, disponibile per quando sarai pronto a parlare."

Smith ha proseguito: "Voglio scusarmi con la madre di Chris. Questa è stata una cosa nata in quel momento. Semplicemente non mi rendevo conto ... quante persone sono state ferite in quel momento. Quindi voglio scusarmi con la madre di Chris. Voglio scusarmi con la famiglia di Chris, in particolare Tony Rock. Avevamo un ottimo rapporto. Tony Rock era il mio uomo. Probabilmente è irreparabile".