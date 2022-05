Will Smith confessa a David Letterman di aver avuto una visione indotta dalla droga sullo schiaffo degli Oscar

Will Smith ha rivelato di aver avuto una visione indotta dalla droga, prima dello schiaffo a Chris Rock agli Oscar del 2022, secondo la quale la sua carriera sarebbe stata "distrutta". Durante una conversazione con David Letterman per lo show Netflix dell'ex conduttore televisivo statunitense, la star hollywoodiana ha fatto una confessione che, al giorno d'oggi, ha dell'incredibile.

Durante l'episodio dello show, che è stato registrato mesi prima dello schiaffo virale, Smith ha ricordato una premonizione che aveva avuto tempo prima dopo aver fatto uso di ayahuasca, una bevanda psicoattiva a base di erbe che possiede proprietà allucinogene e può avere effetti estremamente catartici.

"Bevi questa mistura e ti vedi immediatamente in un modo in cui non ti sei mai visto prima", ha spiegato la star a Letterman, aggiungendo: "Credo che sia stata l'esperienza psicologica più infernale della mia vita. La mia sontuosa casa, la mia ricchezza e la mia carriera mi venivano strappate via."

"Ho bevuto questa sostanza 15 volte in due anni, di solito ci vogliono circa 45 minuti prima che entri in azione. All'improvviso ho iniziato a vedere tutti i miei soldi, la mia casa e la mia carriera volare via", ha concluso Will Smith. "Questa è la mia paura nella vita reale... Quando ne sono uscito, ho capito che posso gestire tutto ciò che accade nella mia vita. Posso perdere qualsiasi persona. Posso gestire tutto ciò che va storto nella mia vita. Posso gestire qualsiasi a proposito del mio matrimonio. Posso gestire tutto ciò che questa vita ha da offrirmi".