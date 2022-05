Chris Rock sul processo tra Johnny Depp e Amber Heard: "Credete a tutte le donne, tranne a lei"

Durante un suo spettacolo a Londra, il comico Chris Rock ha parlato del processo tra Johnny Depp e Amber Heard, facendo battute anche sul fatto che l'attrice di Aquaman avrebbe defecato nel letto dell'ex marito.

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard sta calamitando ormai da giorni l'attenzione dei media internazionali e, di conseguenza, anche celebrità e gente comune esprimono il proprio parere a riguardo, arrivando spesso a prendere una vera e propria posizione a favore dell'uno o dell'altro. Il magazine online LADbible, ad esempio, ha riferito che il comico Chris Rock ha menzionato Heard durante lo spettacolo che ha dato il via al tour Ego Death nel Regno Unito. L'attore ha detto sul palco: "Credete a tutte le donne, tranne Amber Heard. Che cazzo fa? Caga nel letto di Johnny Depp! Ha cagato nel suo letto. Una volta che caghi nel letto di qualcuno, sei semplicemente colpevole di tutto. Lei caga nel suo letto. Che cazzo sta succedendo lì? Wow. E dopo hanno avuto una relazione. Deve essere fantastico... sono stato con alcune pu**ane pazze ma... dannazione!".

Ricordiamo che Heard è attualmente nel bel mezzo di un lungo processo con il suo ex marito Depp dopo che l'attore dei Pirati dei Caraibi ha intentato una causa da 50 milioni di dollari contro di lei per diffamazione. Tutto è partito da un editoriale scritto da Heard nel dicembre 2018 per il Washington Post, in cui raccontava le sue esperienze con gli abusi domestici, distruggendo la carriera cinematografica del suo ex. Depp ha anche affermato che Heard era il vero abusatore della loro relazione, sebbene Heard abbia negato le accuse e contro-citato in giudizio Depp per 100 milioni, sempre per diffamazione. Il processo è iniziato ad aprile e dovrebbe concludersi il 27 maggio.

Per quanto riguarda Rock, invece, non è certo estraneo a controversi scontri tra celebrità. È infatti ancora vivo nella memoria di tutti il momento in cui il comico ha ricevuto uno schiaffo da Will Smith alla 94a edizione degli Academy Awards, dopo aver fatto una battuta spiacevole sulla moglie dell'attore, Jada Pinkett Smith.