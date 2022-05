Chris Rock sullo schiaffo di Will Smith: "Mi sto ancora riprendendo"

Durante uno show presentato alla Royal Albert Hall, Chris Rock è tornato ancora una volta sullo schiaffo di Will Smith e ha detto che non si è del tutto ripreso dall'accaduto.

Chris Rock non si è del tutto ripreso dallo schiaffo ricevuto da Will Smith durante la 94esima edizione degli Oscar 2022. Questo è quanto raccontato dal comico nel corso della presentazione di un evento alla Royal Albert Hall.

Secondo il Times of London, Chris Rock avrebbe raccontato: "Se qualcuno se lo stesse chiedendo, sto bene. Ho recuperato quasi del tutto l'udito". Sebbene Rock si sia rifiutato di discutere i dettagli, ha usato l'incidente dello schiaffo come materiale per il suo tour comico intitolato Ego Death World Tour. Il comico ha lasciato intendere che potrebbe parlare dell'alterco fisico anche nel corso di uno show distribuito su Netflix.

"La gente si aspetta che io parli di queste stronzate, ma non ne parlerò adesso, prima o poi ci arriverò - su Netflix, magari!", ha scherzato il comico. "Chiunque dica che le parole fanno male non ha mai ricevuto un pugno in faccia", ha detto durante lo show di giovedì.

Rock è stato schiaffeggiato da Will Smith alla 94esima edizione degli Academy Awards. Il comico aveva fatto una battuta sulla testa calva di Jada Pinkett Smith mentre presentava il Premio Oscar per il Miglior documentario.

Durante uno show al Fantasy Springs Resort Casino in Indio, California, Chris Rock ha detto che non parlerà dell'accaduto fino a quando non verrà pagato. A causa dello schiaffo dato a Chris Rock, Will Smith è stato bannato dagli Academy per dieci anni. Nel corso della 94esima edizione dei Premi Oscar, l'attore ha trionfato con Una famiglia vincente - King Richard.