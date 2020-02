Chris Pratt: "Vorrei riportare in vita mio padre per vedere con lui Guardiani della Galassia"

L'attore Chris Pratt ha rivelato, promuovendo Onward, che vorrebbe riportare in vita il padre per vedere con lui Guardiani della Galassia.

Chris Pratt ha svelato che, se ne avesse l'opportunità, vorrebbe usare la magia per riportare in vita per 24 ore suo padre e avere l'occasione di vedere accanto a lui Guardiani della Galassia.

La star della Marvel ha infatti risposto a una domanda relativa allo spunto narrativo alla base del film Pixar in cui due fratelli cercano di affrontare l'importante perdita nella propria vita grazie a dei poteri.

L'attore Chris Pratt, rispondendo a una domanda del sito Marvel.com, ha rilasciato l'emozionante dichiarazione: "Vorrei riportare indietro mio padre che è morto poco prima che Guardiani della Galassia arrivasse nelle sale". L'interprete di Quill ha aggiunto ironico: "Gli mostrerei Guardiani della Galassia. Se non gli piacesse riporterei un noto criminale per picchiarlo su Instagram Live e diventare popolari. Se non gli piacesse reagirei dicendo 'Okay, cavolo, torna indietro papà'".

Il suo co-protagonista Tom Holland ha risposto alla stessa domanda dichiarando che vorrebbe riportare indietro il suo bisnonno, morto quando suo nonno Bob era solo un bambino perché vorrebbe che i due avessero la possibilità di conoscersi.

Il regista e sceneggiatore Dan Scanlon, che ha scritto il lungometraggio animato basandosi sulla propria vita, ha dichiarato che vorrebbe riportare in vita per 24 ore il padre che non ha mai conosciuto, "forse lo porterei a vedere il film e gli farei sapere che lavoro fenomenale ha fatto mia madre".

Tra i doppiatori italiani ci sono Sabrina Ferilli, che sarà la mamma di Ian e Barley, e Fabio Volo, che sarà il papà. Presenti nel cast anche Favij, Raul Cremona e David Parenzo che presteranno la propria voce a uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Il film Onward avrà come protagonisti Chris Pratt e Tom Holland, star del Marvel Cinematic Universe, nel ruolo di due fratelli elfi teenager che intraprendono una missione per trovare l'ultima magia presente nel mondo nella speranza di trascorrere del tempo con il padre, che è morto anni prima, effettuando un incantesimo che non va però come previsto, riportandolo nella loro dimensione ma solo a metà e obbligandoli a trovare altre gemme dotate di poteri per ottenere il loro obiettivo.

Nel cast di doppiatori della versione originale anche la pluripremiata Julia Louis-Dreyfus, storica protagonista di serie tv come Seinfeld e Veep, e il premio Oscar Octavia Spencer.

La regia è invece stata affidata a Dan Scanlon.

L'uscita di Onward nelle sale italiane è prevista per il 5 marzo.