Chris Pratt voleva ingrassare ancora di più per Parks and Recreation: "Bevevo e mangiavo un casino"

L'attore ha ricordato il difficile periodo passato durante le riprese della serie e la sua transizione ad eroe da film d'azione per il cinema

Chris Pratt ha dichiarato che il ruolo dell'adorabile buffone Andy Dwyer in Parks and Recreation è arrivato in un "periodo della mia vita in cui bevevo e mangiavo molto".

In una recente puntata del podcast Club Random di Bill Maher, l'attore ha parlato del suo rapporto con il cibo nel corso della sua carriera. Prima di ottenere il ruolo in Parks and Rec, Pratt ha sottolineato che aveva anche smesso di allenarsi. Di conseguenza, le sue opportunità di lavoro erano iniziate a diminuire.

Quando è entrato a far parte del cast della sit-com, Pratt ha dichiarato di non essersi mai visto così grasso, ma di essere stato più divertente che mai in quel periodo. Di conseguenza, ha deciso di aumentare ancora il suo peso per il ruolo.

Guardians of the Galaxy: Chris Pratt a torso nudo

Chris Pratt ha messo in pericolo la sua salute per il ruolo

"Sono andato dal produttore esecutivo, Mike Schur, e gli ho detto: 'Due cose. Uno, sto ingrassando. Due, voglio ingrassare ancora di più'", ha raccontato Pratt. "E lui ha risposto: 'Ottimo'. E così ho continuato a spingere. Mi sono chiesto: 'Quanto posso ingrassare?'. È diventata una sfida. Mangiavo quattro hamburger a pasto. Stavo davvero impressionando tutti e mi stavo davvero immergendo in questa stagione super indulgente della mia vita".

L'attore che è poi diventato una star dei film action grazie alle saghe di Guardiani della Galassia e Jurassic World, ha raccontato che, da un lato, era "fantastico" poter mangiare tutto ciò che voleva in quel periodo, ma dall'altro, dopo un po' si sentiva anche "malissimo".

Pratt ha poi subito una trasformazione fisica molto pubblicizzata quando ha assunto il ruolo principale di Peter Quill, alias Star-Lord, nei film di James Gunn per i Marvel Studios. Si è allenato per la parte mentre recitava in Parks and Recreation. La perdita di peso è stata spiegata all'inizio della sesta stagione con il fatto che Andy aveva smesso di bere birra.

La guerra di domani: un'immagine di Chris Pratt

La dieta equilibrata dell'attore dopo il successo

Nel frattempo, Pratt ha affermato che mangiare così tanto al giorno d'oggi per lui è "noioso", dato che consuma principalmente verdure, pollo e riso, e ha paragonato il momento dei pasti a "fermarsi alla stazione di servizio" e mettere il minimo indispensabile nel serbatoio.

"Ma nel frattempo, che è una percentuale molto più alta della giornata, mi sento piuttosto bene", ha spiegato. "Mi sento come se non stessi assimilando cibi schifosi, zuccheri e tutta quella roba lì".