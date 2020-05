Chris Pratt si fa tagliare i capelli da Katherine Schwarzenegger, con un risultato inaspettato

Dopo due mesi con i capelli fuori controllo, Chris Pratt ha deciso di farsi fare un bel taglio dalla moglie Katherine Schwarzenegger, con la quale sta passando il suo lockdown e che ha deciso di prendere il rasoio elettrico e diventare la parrucchiera del simpatico marito.

L'attore di Guardiani della Galassia ha condiviso tutto il processo su Instagram, tramite le storie in diretta, che possiamo vedere riassunte in un post realizzato dai fan, con la dimostrazione dell'accaduto, definendo la moglie molto brava rispetto a quello che pensava: "Eccoci qui! È ora di tagliare!Devo ammetterlo! Un lavoro davvero molto buono da parte della mia moglie."

In effetti bisogna ammettere, guardando le tre foto in sequenza, che la Schwarzenegger ha fatto un bel lavoro, rispetto a come stava messo il marito.

La coppia formata da Chris Pratt e Katherine Schwarzengger si è sposata a giugno 2019 a Montecito, in California, e tra un mese festeggeranno il loro primo anniversario. Sappiamo, inoltre, che i due sono in dolce attesa, come ha affermato il canale E!News, comunicando che l'erede di Chris Pratt potrebbe arrivare il prossimo autunno.