Chris Pratt svela il simpatico problema della moglie: "Ecco perché era single"

Chris Pratt ha recentemente raccontato una storia divertente sul primo appuntamento con sua moglie, Katherine Schwarzenegger: a quanto pare, la scrittrice aveva un simpatico "problema" con la sua risata.

La star di Jurassic World: Dominion è ora sposato con l'autrice trentenne Katherine Schwarzenegger, figlia primogenita di Arnold Schwarzenegger. Quando si sono incontrati per la prima volta, Chris Pratt confessa che era un po' preoccupato che Katherine potesse avere un "problema" che la facesse ridere troppo, perché ha trascorso tutto il loro appuntamento ridendo.

"Quando abbiamo iniziato a uscire insieme" - ha raccontato Chris Pratt - "i primi giorni in cui rideva così tanto, dicevo tipo, "Dio, sto facendo qualcosa di sbagliato". E lei continuava a ridere. Ero tipo 'Uh oh, oh no. Non avrà mica un problema? Sta succedendo qualcosa. Ecco perché è single!" Ho pensato che fosse come il Joker."

Chris ben presto, però, si è reso conto che Katherine non aveva nulla di strano. Stava ridendo perché pensava sinceramente che lui fosse divertente.

"Non aveva un problema. Trovava soltanto che fossi divertente per davvero ed è stato davvero bello. Io cerco sempre di far ridere la gente e quindi, le piace ridere, la faccio ridere, funziona perfettamente con me!"

I commenti di Chris arrivano dopo che Katherine, incinta del primo figlio della coppia, ha recentemente celebrato il 41° compleanno del marito, che cade giusto il giorno della festa del papà (21 Giugno).