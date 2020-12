Chris Pratt interprete e produttore della commedia sul karate The Black Belt

Chris Pratt nelle vesti non solo di attore, ma anche di produttore indipendente della commedia The Black Belt, che produrrà con la sua Indivisible Productions.

Chris Pratt sta per diventare un esperto del karate. L'attore interpreterà e produrrà la commedia indie The Black Belt, targata Monarch Media, con la sua compagnia, Indivisible Productions.

Guardiani della Galassia Vol. 2: Chris Praa e Dave Bautista in una scena

Da una sceneggiatura di Randall Green, The Black Belt è descritto come un romanzo di formazione comico incentrato su un timido adolescente che cerca di migliorare nel karate per trovare se stesso e dell'eccentrico zio che lo guida lungo il cammino. Chris Pratt interpreterà lo zio.

La Indivisible Productions, fondata da Chris Pratt nel 2019, ha un accordo con Universal e sta attualmente sviluppando l'action movie Saigon Bodyguards che riunisce Pratt ai registi di Avengers, i fratelli Russo. Sul fronte televisivo, la compagnia sta adattando The Terminal List, basato sul best-seller di Jack Carr, con Pratt in veste di interprete e produttore esecutivo, e Antoine Fuqua alla regia.

Prossimamente rivedremo Chris Pratt nei due franchise che gli hanno donato la fama globale: l'attore sarà ancora protagonista di Jurassic World: Dominion e tornerà a vestire i panni di Star-Lord in Thor: Love and Thunder, a breve in lavorazione.

