Chris Pratt mostra una dolce foto di sua moglie per augurarle buon compleanno

Chris Pratt ha condiviso un augurio dolcissimo alla moglie Katherine Schwarzenegger, per il suo 31° compleanno, il suo primo compleanno da neo-mamma, dando ai suoi fan una nuova occasione di vedere la loro bambina Lyla Maria.

La star dei Guardiani della Galassia, 41 anni, ha dato il benvenuto a sua figlia lo scorso agosto e ora vuole celebrare al meglio il primo compleanno della moglie come mamma. Chris Pratt, infatti, ha pubblicato una gallery di foto su Instagram, mostrando le immagini più belle di Katherine Schwarzenegger, inclusa l'ultima con la loro piccina con la faccia di Babbo Natale:

"Buon compleanno dolcezza. Hai portato così tanta luce nella mia vita. Sono così felice di essere a casa con te e Lyla. Sei una grande mamma, una grande matrigna, un'ottima moglie, figlia, sorella e amica. Il mondo è più luminoso con te. Sono un uomo fortunato. Grazie per l'amore, il supporto e la collaborazione. Ti amo."

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger non ancora mostrato il volto della figlia sui social media. Fino a domenica, la coppia aveva condiviso solo una foto di Lyla su Instagram, una foto in primo piano della coppia che teneva la minuscola mano della bambina, che annunciò la sua nascita.

Anche i genitori di Katherine, Maria Shriver e Arnold Schwarzenegger hanno augurato buon compleanno alla figlia 31enne sui social network:

"In questo momento, 31 anni fa, ero in travaglio per la mia prima figlia. Katherine Eunice è nata alle 12:13 del 13 dicembre. Dal momento in cui è arrivata, è stata un dono di Dio. È amorevole, intelligente, premurosa, saggia, forte e determinata. Il suo cuore è grande quanto la sua risata".