Chris Pratt ricorda le disastrose audizioni per Avatar e Star Trek: "Non ero in gran forma"

Oggi è una star, ma Chris Pratt ricorda i momenti difficili in cui, sovrappeso e poco gettonato come attore, aveva sostenuto le audizioni per Avatar e Star Trek.

Prima di diventare una star dell'MCU, Chris Pratt ha sostenuto audizioni disastrose per pellicole di culto come Star Trek e Avatar in un periodo della sua vita in cui non era in buona forma fisica.

Thor: Love And Thunder: Chris Pratt in un'immagine tratta dal trailer

A breve ritroveremo Chris Pratt a fianco di Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder nei panni di Star-Lord. Insieme a lui faranno ritorno tutti i Guardiani della galassia al gran completo prima di concludere le loro avventure in Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Nel corso di un'apparizione nel podcst SmartLess, Chris Pratt ha ricordato le orribili audizioni sostenute per Avatar e Star Trek spiegando:

"Ero talmente lontano dall'ottenere il ruolo che è stato davvero demoralizzante e mi ha fatto mettere in discussione il mio potenziale o ciò a cui avrei dovuto aspirare come attore".

Chris Pratt ha, inoltre, condiviso i dettagli della sua audizione per Avatar svelando: "Ricordo solo di aver letto questa descrizione del personaggio, ed era qualcosa come 'Entra e ha quel qualcosa'. Mi sentivo un po' sovrappeso, non mi prendevo davvero cura di me stesso fisicamente, avevo una relazione in cui bevevamo molto. Sono entrato e ho iniziato a sudare immediatamente, e c'era solo un'assistente al casting. Mi ha semplicemente guardato, ha premuto rec e ha iniziato a fare le sue cose mentre stavo leggendo con l'altra sua assistente al casting. Ho capito che non c'era letteralmente nulla nella mia audizione che fosse avvincente".

Per Star Trek, Chris Pratt ha sostenuto un provino per il ruolo del Capitano Kirk e per Avatar per il personaggio di Jake Sully. Anche se non ha ottenuto ruoli in due dei più popolari franchise cinematografici, l'attore alla fine ha avuto la meglio diventando Star-Lord nell'MCU e guidando la saga di Jurassic World. Oltre a Thor: Love and Thunder, al cinema dal 6 luglio, Chris Pratt apparirà anche in Guardians of the Galaxy Vol. 3 e nello speciale The Guardians of the Galaxy: Holiday Special.