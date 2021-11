Chris Pratt sommerso di critiche per un post dedicato alla moglie su Instagram

Chris Pratt sommerso dalle critiche per il posto in cui ringrazia la moglie Katherine per averle dato una 'figlia sana' senza nominare il figlio avuto dalla ex Anna Faris.

Cosa sta succedendo a Chris Pratt in queste ore? L'attore di Guardiani della Galassia è stato sommerso dalle critiche per aver pubblicato un post amorevole su Instagram dedicato alla moglie Katherine Schwarzenegger e alla loro figlia, Lyla, senza nominare il figlio Jack, nato dal matrimonio con Anna Faris.

Due giorni fa, Chris Pratt ha pubblicato una foto con la moglie Katherine Schwarzenegger, che lo guarda con uno sguardo innamorato, scrivendo una lunga dedica per lei e per la loro bambina in cui si dichiara felice come non mai:

"Lei mi sta dando una vita fantastica, una splendida figlia sana, mastica così forte che a volte metto gli auricolari per non sentirla, ma questo è amore".

A quanto pare, il Chris Pratt Gate è originato dal fatto che la star non ha nominato il figlio Jack, nato dalla precedente relazione con l'attrice Anna Faris. Questo dettaglio ha fatto indignare il popolo del web, che si è scatenato con critiche aspre accusando l'attore di non essere un buon padre, per aver dimenticato di nominare il figlio di 9 anni. La frase che più non è piaciuta ai suoi fan è quella in cui parla di "figlia sana", che tutti pensano sia riferita al fatto che Jack sia nato prematuro e abbia avuto diversi problemi di salute negli anni.

Questi sono solo alcuni dei commenti arrivati dopo la pubblicazione della foto da parte di Chris Pratt, che continua a far indignare molti utenti. Chris Pratt e Anna Faris si sono lasciati nel 2017, dopo 8 anni di matrimonio, e la star de La Guerra di Domani ha sposato nel 2019 Katherine, figlia di Arnold Schwarzenegger.