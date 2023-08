Chris Noth respinge ancora le accuse di stupro:'Non è un crimine aver tradito mia moglie'

La star di Sex and the City, Chris Noth, ha respinto nuovamente le accuse di violenza derubricando la vicenda ad infedeltà coniugale.

Chris Nothè tornato a parlare pubblicamente della vicenda che lo coinvolse nel 2021, quando quattro donne lo accusarono di violenza sessuale. La star di Sex and the City ha sempre sostenuto la propria innocenza. A USA Today, nella sua prima intervista dai tempi delle accuse, ha dichiarato di aver deciso di tenere un basso profilo per proteggere la propria famiglia ma di aver intenzione di tornare presto a lavorare.

La difesa dell'attore

"Non posso dire semplicemente che è finita. È una storia voluttuosa ma non è vera. Voglio fare altro dal punto di vista creativo. E ho dei figli da mantenere. Non posso semplicemente riposare sugli allori. Quindi sì, ho abbastanza per lasciare che un anno vada alla deriva ma non so come poter rientrare negli affari, le società hanno paura..." ha dichiarato.

Noth, interprete di Mr. Big nella serie con Sarah Jessica Parker, ha proseguito:"La paura è la parola d'ordine prevalente quando si tratta di crederci o no... Devo solo andare avanti. È difficile, perché le persone sono spaventate e la loro paura le guida. E devo solo perseverare perché continuo ad avere una vena creativa". Secondo l'attore, l'unica sua colpa sarebbe quella di aver tradito sua moglie:"Ho tradito mia moglie ed è devastante per lei e non è una bella situazione. Quello non è un crimine. [...] Non c'è niente che posso dire che possa far cambiare idea a qualcuno quando ti ritrovi in un maremoto del genere".