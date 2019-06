Chris Hemsworth, il primo lavoro di Thor aveva a che fare con l'allattamento

Chris Hemsworth, prima di essere l'impavido dio del tuono Thor, ha avuto a che fare con l'allattamento e con uno strumento ben diverso dal suo iconico martello. Niente a che fare con tuoni e fulmini o con il frantumare qualcosa, ma con il latte materno.

Già perché quando era adolescente, a 14 anni, Chris Hemsworth ha maneggiato a lungo uno spazzolino da denti per un compito molto particolare: pulire i tiralatte. Era il suo primo lavoro, così ha raccontato al The Night Show di fronte ad un incredulo Jimmy Fallon che sulle prime non ha minimamente creduto a quanto detto dall'attore all'interno del gioco Was telling the truth che suona più o meno con 'Dì la verità'. C'è voluto l'aiuto del collega e ospite Kumail Nanjiani per capire che l'incredibile "rivelazione" rispondeva a verità.

Attualmente Hemsworth dopo il tuor de force per Avengers: Endgame è impegnato nella promozione di Men in Black International, il reboot/sequel della storica saga inaugurata nel 1997 da Barry Sonnenfeld con Will Smith e Tommy Lee Jones che vede stavolta protagonista l'attore insieme a Tessa Thompson nei panni dei due agenti in doppio petto a caccia di alieni nascosti sulla Terra. Il film è diretto da F. Gary Gray e uscirà il 14 giugno negli Usa e il 25 luglio in Italia.