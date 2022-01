Chris Hemsworth prende in giro il fratello Liam il giorno del suo compleanno: "Devi metterti in forma"

Chris Hemsworth ha recentemente preso in giro il fratello Liam il giorno del suo compleanno, pubblicando delle sue foto su Instagram ed esortandolo a 'mettersi in forma'.

Chris Hemsworth ha preso di nuovo in giro il fratello minore Liam Hemsworth, questa volta in occasione del suo compleanno: la star di Hunger Games ha compiuto 32 anni e su Instagram Chris ha condiviso una foto di Liam a torso nudo scrivendo nella didascalia che spera che quest'anno il fratello si metta finalmente in forma.

L'attore di Thor ha persino offerto a suo fratello uno "sconto famiglia" per il suo programma di allenamento fitness, Centr: "Buon compleanno @liamhemsworth speriamo che questo sia l'anno in cui finalmente ti rimetterai in forma e ti prenderai cura di te stesso. Per aiutarti nella tua trasformazione ti regalerò uno sconto del 10% su un abbonamento @centrfit #familydiscount. Ti voglio bene."

La star ha anche incluso una foto di Liam con il pollice in alto accanto a dei regali, palloncini e una torta di compleanno, oltre ad una sua foto da bambino. In un video, postato sulla propria pagina Instagram, Liam ha sorriso mentre ringraziava Chris per lo sconto: "Lo apprezzo davvero, amico. Questo è il calcio nel culo di cui avevo bisogno per continuare il mio viaggio di fitness. Auguro un anno felice e sano, a tutti. Tanto amore."

"Grazie a tutti coloro che mi hanno inviato gli auguri di compleanno! Vi amo tutti!" ha scritto Liam Hemsworth nella didascalia del video. "Queste torte che mi sono state inviate saranno senz'altro d'aiuto nel mio viaggio di salute e fitness! Ciao ragazzi!"