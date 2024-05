Chris Hemsworth possibile protagonista del film crossover tra Transformers e G.I. Joe

Chris Hemsworth potrebbe essere il protagonista del film crossover tra Transformers e G.I. Joe, progetto che verrà prodotto da Paramount Pictures.

Il film unirà i mondi ispirati ai popolari giocattoli della Hasbro che sono diventati popolari a partire dagli anni '80.

I primi dettagli del progetto

Il crossover cinematografico riporterebbe Chris Hemsworth nel mondo degli alieni biomeccanici dopo aver dato la propria voce a uno dei protagonisti di Transformers One, lungometraggio animato realizzato grazie alla collaborazione tra Paramount e Hasbro.

L'idea di unire i mondi di G.I. Joe e Transformers non è inedita, essendo già stata alla base di una serie di popolari fumetti della Marvel pubblicati negli anni '80.

I due franchise cinematografici hanno recentemente raggiunto in totale quota 6 miliardi di dollari al box office, grazie ai 439 milioni ottenuti da Transformers: Rise of the Beasts. Nel team della produzione ci saranno Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto, Don Murphy, e Steven Spielberg.

Chris Hemsworth in azione

I progetti della star australiana

Hemsworth è attualmente protagonista nelle sale cinematografiche con il ruolo di Dementus nel film Furiosa: A Mad Max Saga, diretto da George Miller. La sua interpretazione è stata tra gli elementi più apprezzati da parte della critica, con alcuni giornalisti che l'hanno definita la migliore della sua carriera, e del pubblico.

Chris è inoltre una delle star impegnate nel doppiaggio di Transformers One insieme a Scarlett Johansson, Brian Tyree Henry, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Nel film animato si scoprirà come Orion Pax e D-16 sono diventati grandi nemici, trasformandosi in Optimus Prime e Megatron. Josh Cooley ha diretto il film scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.