Chris Hemsworth, il suo personal trainer: "Prima della fama non voleva essere preso a pugni in faccia"

L'allenatore di Chris Hemsworth ha recentemente rivelato che l'attore, prima di diventare una delle più famose celebrità di Hollywood, non voleva essere preso a pugni in faccia.

A quanto pare Chris Hemsworth, molti anni prima di diventare delle star più famose al mondo, è sempre stato consapevole di quanto il suo bell'aspetto sarebbe stato importante nel corso della sua carriera cinematografica: secondo il suo personal trainer l'attore faceva di tutto per evitare di essere preso a pugni in faccia prima di diventare famoso.

Luke Zocchi, amico di lunga data nonché personal trainer di Hemsworth, ha potuto godersi da vicino il processo attraverso il quale Chris ha scalato tutte le classifiche hollywoodiane. Zocchi ha recentemente ricordato che il suo amico, sin dalla sua adolescenza, sapeva che un giorno si sarebbe tuffato nella recitazione e nel mondo del cinema.

Di conseguenza, sin da una tenera età, la star si è rifiutata di praticare la boxe al fine di non correre il rischio di rovinare i suoi lineamenti divini: "Non voleva rovinare quel bel visino che si ritrova. Ricordo che gli dicevo: 'vuoi fare qualche round sul ring?' e lui rispondeva: 'Assolutamente no! Vado a Hollywood, non posso essere preso a pugni in faccia!'".

Oggi, però, il rapporto di Chris Hemsworth con lo sport è cambiato molto: adesso l'attore è un appassionato di boxe ed ha anche uno sparring partner occasionale, l'allenatore dell'UFC Jorge Blanco, come rivelato da Zocchi durante la sua intervista con Insider: "Jorge è stato molto buono con lui, cerca di non fargli troppo male. Chris, d'altro canto, è molto rispettoso. Sa che probabilmente Jorge potrebbe ucciderlo se volesse."