Chris Hemsworth: suo padre da giovane è praticamente il suo clone (FOTO)

Dobbiamo ringraziare Craig Hemsworth per i geni divini che ha passato ai suoi tre figli: il mistero è stato svelato, i fratelli Hemsworth (Luke Hemsworth, 40 anni, Chris Hemsworth, 38, e Liam Hemsworth, 31) hanno ereditato il loro bell'aspetto dal padre. Una foto di Craig da giovane pubblicata sul profilo di Chris ha attirato perfino l'attenzione di Dwayne Johnson che ha scherzato: "La mela non cade lontana dall'albero".

Chris ha condiviso una serie di foto su Instagram questa domenica in occasione della festa del papà, che in Australia si festeggia il 3 settembre. La prima foto mostra i sorrisi identici di Chris e Craig mentre la seconda è una vecchia foto della famiglia ma è la terza immagine, tuttavia, a rivelare quanto Chris assomigli al suo vecchio.

Il giovane Craig barbuto è praticamente il clone del suo secondogenito. "Buona festa del papà, campione che non sei altro!" ha scritto la star di Thor nella didascalia del post pubblicato su Instagram. "Grazie per esserci sempre. Ti voglio bene papà".

I fan di Chris Hemsworth, entro la fine di quest'anno, potranno vedere l'attore nel nuovo film di fantascienza prodotto da Netflix: Escape from Spiderhead, pellicola in cui recita al fianco di Miles Teller e Jurnee Smollett. Inoltre, Chris riprenderà anche il ruolo di Thor in Thor: Love and Thunder, la cui uscita è prevista per il 6 maggio del 2022.