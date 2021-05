Chris Hemsworth e sua moglie ballano sulle note di Stayin' Alive (VIDEO)

Chris Hemsworth e sua moglie, Elsa Pataky, definiti "la coppia d'oro di Byron Bay" durante lo scorso fine settimana hanno organizzato un altro sontuoso white party insieme ai loro amici famosi: i fan di tutto il mondo hanno manifestato la loro gelosia di fronte al video in cui i due ballano sulle note di Stayin' Alive senza mascherina.

Dopo che lo scorso sabato l'attore di Thor, 37 anni, e sua moglie, 44 anni, hanno organizzato una seconda festa nel corso di poche settimane, i fan si sono riversati sui social media per condividere la loro invidia: nessuno di loro credeva che ci fosse un paese al mondo in cui, in questo momento, così tante persone potessero tranquillamente riunirsi senza utilizzare le mascherine e senza rispettare ogni sorta di distanziamento sociale.

"Deve essere bello vivere in un paese che non ha più Covid. Il Brasile è così lontano da questa situazione", ha scritto un fan sotto il video pubblicato dalla Pataky. "Sembra così divertente. Sono geloso, in Canada non possiamo nemmeno uscire con persone che non fanno parte della nostra famiglia... prego che le cose tornino come prima", ha aggiunto un altro.

Un fan ha anche incluso nel suo commento una domanda rivolta a Chris Hemsworth e a sua moglie: "Una domanda: in Australia non c'è più la pandemia? Se è così, emigrerò. È come se per voi il Covid fosse una cosa del passato. Niente maschere, nessun distanziamento, state letteralmente vivendo una vita diversa rispetto a tutti noi. Deve essere un sollievo."