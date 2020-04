Chris Hemsworth: il figlio gli ruba la scena durante un'intervista! (VIDEO)

Come molti genitori in questo periodo, anche Chris Hemsworth sta avendo problemi a svolgere il suo lavoro da casa, come è successo proprio all'inizio di questa settimana quando suo figlio gli ha rubato letteralmente la scena durante un'intervista.

Come si può vedere nel video qui sopra, mercoledì, l'attore ha rilasciato un'intervista per promuovere il suo nuovo film Netflix Extraction, ma mentre chiacchierava con l'intervistatore della stazione radio australiana Triple M, uno dei suoi gemelli di sei anni ha provato più volte di attirare la sua attenzione. All'inizio, Chris Hemsworth ha cercato di zittire suo figlio spiegando: "Ci sono i miei figli in background"

Ma sfortunatamente per la star di Avengers e fortunatamente per tutti i fan che si sono divertiti, suo figlio ha continuato a vagare nell'inquadratura per restare accanto a suo padre e facendo facce buffe alla telecamera. L'intervista prosegue, alla quale partecipa anche lo stuntman Sam Hargrave che ha lavora con Chris Hemsworth in Avengers, ma il giornalista si accorge dell'interruzione e scherza con l'attore che risponde divertito riferendosi al figlio, che a un certo punto fa tremare la telecamera: "Mi sta guardando, vero? Al momento gli sto dicendo di stare in silenzio, ma fa sempre più capriole (...) Mi dispiace mio figlio sta lanciando cuscini sul computer"

Nonostante l'interruzione, sicuramente questo contenuto ha divertito molti fan di Chris Hemsworth, un contenuto esilarante di cui molti hanno bisogno in questo periodo così particolare per tutto il mondo.