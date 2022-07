Chris Hemsworth leggerà una favola della buona notte in tv

Chris Hemsworth, star di Thor: Love and Thunder, leggerà per la trasmissione CBeebies una favola della buona notte.

Chris Hemsworth sarà la prossima star coinvolta nel progetto CBeebies e leggerà quindi una favola della buona notte per la gioia di grandi e piccini.

La star di Thor: Love and Thunder è infatti solo il più recente nome prestigioso ad apparire nel programma prodotto da BBC.

Nell'episodio che andrà in onda domani sugli schermi britannici Chris Hemsworth, protagonista di Thor: Love and Thunder, leggerà il racconto Stormy Night di Salina Yoon.

Tra le pagine si racconta la storia di un orsetto che viene spaventato dalla pioggia e dai fulmini quando un temporale si avvicina alla sua casa.

CBeebies ha già ospitato altre star della Marvel, come Tom Hiddleston che ha la parte di Loki nei film e nella serie prodotta per Disney+, oltre a celebrità del mondo dello spettacolo, della musica e persino la duchessa di Cambridge, Catherine Middleton.

Dopo la messa in onda sugli schermi della BBC l'episodio sarà disponibile in streaming su iPlayer.

Hemsworth ha dichiarato in un comunicato: "Non amo niente più di leggere una storia della buona notte ai miei figli ed è stata una gioia poter leggere Stormy Night, una storia su un orsetto che ha paura dei temporali. Anche se so una o due cose su tuoni e fulmini, mi sento sempre meglio quando passa il temporale".