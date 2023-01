Chris Hemsworth e la moglie Elsa Pataky affrontano le paure sull'invecchiamento in un romantico video

Chris Hemsworth e sua moglie Elsa Pataky sono protagonisti di un video diventato virale poco dopo la sua pubblicazione, nel quale la moglie di Thor è apparsa truccata per apparire più anziana all'insaputa del marito, in modo da avere riferimenti per il futuro in caso di Alzheimer.

Nella serie National Geographic Limitless con protagonista Chris Hemsworth, l'attore del MCU e la moglie Elsa Pataky infatti hanno affrontato un argomento delicato in seguito alle rivelazioni giunte in uno degli episodi, quando l'attore ha scoperto di avere una predisposizione per l'Alzheimer.

In un breve video pubblicato su Tik Tok, Pataky decide dunque di sorprendere suo marito durante un appuntamento. La donna, con l'aiuto di esperti truccatori, appare in volto più avanti con gli anni, forse per regalare all'attore la possibilità di vederla anche da anziana se la malattia, per cui Hemsworth è predisposto, dovesse colpirlo, come accade, all'improvviso.

Hemsworth resta dunque a guardarla per un po', per poi emozionare anche i fan con poche, semplici parole: "Sei ancora bellissima". Poco dopo, un ballo tra i due.

"E' tutto assolutamente perfetto, e una dimostrazione di amore vero" scrive in risposta un utente. E ancora: "Oh mio Dio! E' una cosa dolcissima. Spero non accada nulla a Chris, è un uomo così dolce". Tante le risposte dei fan dell'attore al video pubblicato che ha mostrato un momento intenso e reale.

"E' un gesto bellissimo e dolcissimo" si legge ancora tra i commenti al video. Pochi istanti dunque che catapultano Chris Hemsworth nel futuro, un futuro che, considerando la predisposizione alla malattia, potrebbe scivolare via dalla sua mente. E voi come avete reagito a questo romantico momento?