Transformers: One, Chris Hemsworth lancia il trailer al CinemaCon: 'Optimus Prime come non lo avete mai visto'

Ancora novità e anticipazioni dal CinemaCon di Las Vegas, dove è stato possibile dare una prima occhiata al trailer esteso e a una scena in 3D del film d'animazione Transformers One della Paramount, presentate per l'occasione da Chris Hemsworth e Brian Tyree Henry, ovvero le nuove voci di Optimus Prime e Megatron.

Il film uscirà il 13 settembre. Prodotto da Paramount Animation e Hasbro in associazione con New Republic Pictures, è diretto da Josh Cooley.

Transformers One è racconterà come i personaggi più iconici dell'universo dei Transformers, Orion Pax e D-16, siano passati dall'essere fratelli d'armi a diventare nemici giurati noti con i nomi di Optimus Prime e Megatron. Questo è il primo film d'animazione del franchise di Transformers in quasi 40 anni.

Come detto, Chris Hemsworth sarà la voce Orion Pax insieme a Brian Tyree Henry nel ruolo di D-16, mentre Scarlett Johansson sarà Elita-1. Nel cast ci saranno anche Keegan-Michael Key (B-127), Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

La descrizione del trailer di Transformers One

Tramite un videomessaggio, la Johansson ha presentato Hemsworth sul palco del CinemaCon. Hemsworth si è detto entusiasta del suo nuovo ruolo e impazienti che il pubblico scopra un lato di Optimus Prime mai visto prima: "Sono entusiasta di interpretare un giovane Optimus Prime e di rivelare un lato del personaggio che il pubblico non ha mai visto prima". Henry si quindi è unito a Hemsworth per introdurre il trailer.

Il trailer di Transformers One, che sarà diffuso in streaming il 18 aprile, è stato seguito da una scena in 3D in cui i protagonisti si rifugiano all'interno di un treno e si scontrano con Elita-1. Il treno sfreccia e si schianta sulla superficie. "È bellissimo", dice Orion Pax che prega Elita-1 di ascoltare ciò che ha da dire: "Sappiamo dove si trova la matrice della leadership... Abbiamo trovato un messaggio... Cambierà tutte le nostre vite". La storia si svolge su Cybertron, che è stato descritto come un personaggio a sé stante.

Transformers One: ecco perché Chris Hemsworth ha sostituito Peter Cullen al doppiaggio

I produttori sono Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto & Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian, Aaron Dem. I produttori esecutivi sono Steven Spielberg, Zev Foreman, Olivier Dumont, Brian Oliver, B.J. Farmer, Matt Quigg.