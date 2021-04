Chris Hemsworth: "Se diventassi magro per un ruolo verrei definito un attore serio"

Chris Hemsworth ha recentemente spiegato che secondo lui il bodybuilding è visto come 'vanità' e che se decidesse di dimagrire per un ruolo probabilmente verrebbe considerato un attore serio.

Chris Hemsworth ha recentemente dichiarato di non essere mai stato definito un attore serio e che il bodybuilding è visto come una 'vanità' al giorno d'oggi, parlando dell'estenuante routine di allenamento a cui si è dovuto sottoporre per interpretare il ruolo di Thor nei film di successo della Marvel.

L'attore australiano ha spiegato che, secondo lui, se un giorno decidesse di dimagrire per un ruolo o di mettere su molti chili, come fanno celebri attori hollywoodiani che vengono definiti 'trasformisti', probabilmente verrebbe considerato un attore serio.

Chris, che ha interpretato Thor nei film di successo Marvel dal 2011 e attualmente sta girando Thor: Love and Thunder, ha paragonato il suo allenamento e gli sforzi necessari ad ottenere la sua forma fisica attuale a quelli di un "atleta professionista".

"C'è un'estetica che il ruolo richiede ma il bodybuilding, purtroppo, oggi è visto come vanità. Questo, in ogni caso, è probabilmente il capitolo di Thor in cui sarò più in forma che mai. Grazie al tempo libero donatomi dal lockdown mi sono esercitato molto e ho imparato a manipolare il mio corpo con la giusta quantità di esercizi di powerlifting e bodybuilding." Ha concluso Chris Hemsworth.