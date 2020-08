Chris Hemsworth diventa Hulk Hogan nell'esilarante video deepfake

Un video, purtroppo deepfake, suggerisce come potrebbe apparire Chris Hemsworth nel prossimo film biopic, in cui interpreterà il famoso wrestler Hulk Hogan.

Vi state chiedendo come potrebbe davvero apparire Chris Hemsworth nei panni (strappati, ovviamente) di Hulk Hogan? Un nuovo video deepfake dà un'idea di cosa possiamo aspettarci quando vedremo Chris Hemsworth interpretare il famoso wrestler nel prossimo biopic su Netflix.

An idea of how Chris Hemsworth might look playing Hulk Hogan in a biopic pic.twitter.com/Flz4XqLywg — Ryan Satin (@ryansatin) August 12, 2020

Non si sa se per satira o no, ma il reporter di wrestling professionista, Ryan Satin, ha twittato "Un'idea di come potrebbe apparire Chris Hemsworth nei panni di Hulk Hogan", condividendo una clip di alcuni tra i momenti salienti di Hulk Hogan, con la faccia di Chris Hemsworth al posto di quella del wrestler.

Inutile dire che la clip è un deepfake, ovvero un video generato tramite intelligenza artificiale, in cui le facce degli attori vengono sostituite con facce di altre persone.

La clip sembra convincente, perlomeno lo stesso Hemsworth ha cercato di mettere da parte ogni dubbio sul fatto che si stia preparando al meglio per interpretare il ruolo, sostenendo che non solo si sta allenando al massimo per avere un fisico muscoloso degno della figura imponente di Hogan, ma si è anche tinto i capelli di biondo.

L'anno scorso è stato annunciato che la star di Thor avrebbe interpretato l'iconico wrestler in un originale Netflix intitolato The Hulkster, diretto dall'autore di Joker, Todd Phillips. Il co-sceneggiatore di Joker, Scott Silver e John Pollono, scriveranno la sceneggiatura. Il film seguirà l'ascesa di Hogan negli anni '80 che lo porterà a diventare la più grande celebrità nel wrestling professionistico.

Il film, co-prodotto da Bradley Cooper, non ha ancora una data di uscita.