Chris Hemsworth dà il benvenuto a Deadpool e Ryan Reynolds nella Famiglia Marvel

Dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, la famiglia Marvel si è ingrandita così la star di Avengers: Endgame Chris Hemsworth ha dato il benvenuto al nuovo arrivato Ryan Reynolds, alias Deadpool, alla sua maniera. Hemsworth ha postato sui social media una nuova fan art che mostra Deadpool con indosso il classico elmo del Dio del Tuono Thor e con in mano una versione ridotta del Mjolnir.

Sappiamo che dopo il perfezionamento dell'accordo tra Disney e Fox, Marvel non proseguirà lo sviluppo della saga degli X-Men portata avanti per anni da Sony, con l'eccezione di Deadpool. A quanto pare il franchise su Deadpool continuerà a svilupparsi sotto l'egida Marvel e Disney in versione vietata ai minori. Per quanto riguarda gli X-Men e i Fantastici Quattro, molto probabilmente confluiranno nel Marvel Cinematic Universe, come ha lasciato intendere il CEO Disney Bob Iger: "Credo che abbia senso solo in questo modo. Voglio agire con attenzione rispetto a quanto è stato comunicato ai membri della Fox, ma credo che lo sappiamo. Ha senso che i personaggi Marvel siano supervisionati da una sola entità, non ci dovrebbero essere due Marvel." Qui trovate il nostro approfondimento sull'accordo tra Disney e Fox e sulle sue conseguenze.

