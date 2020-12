Chris Evans vs. Scott Evans: è guerra di spaventi tra Captain America e suo fratello

I fan di Chris Evans e suo fratello Scott sapranno già che per i due è praticamente parte della quotidianità prendersi in giro e farsi scherzi a vicenda, ma questa volta sembra essere in atto proprio una guerra all'ultimo spavento. Chi la spunterà?

Il prologo della battaglia era arrivato già al Ringraziamento, quando Scott riuscì a sorprendere il fratello in corridoio dopo il classico pranzo in famiglia, ma visto che siamo in periodo natalizio, perché non riprendere da dove l'avevano lasciata?

Ecco che allora il più giovane Evans si apposta dietro la porta d'ingresso e tende un agguato all'interprete di Captain America di ritorno da una passeggiata con il piccolo Dodger e... Booooo!

1-0 per Scott, sembrerebbe dunque (abbiamo fatto ripartire il punteggio dall'inizio perché si sa, a Natale siamo tutti più buoni), ma quanto è destinato a durare questo vantaggio?

Molto poco, sembrerebbe, visto che Chris non ci pensa due volte, e si vendica nascondendosi dietro la porta della cucina... Potete immaginare il risultato, ma se volete dare un'occhiata a entrambe le impagabili reazioni le trovate racchiuse in nel video del DailyMail che potete vedere sopra.

1-1 è il punteggio attuale, portando i due a un momentaneo pareggio... Almeno fino al prossimo spavento.