Chris Evans: il video del suo tuffo in piscina fa impazzire i fan

Chris Evans ha fatto impazzire i fan sui social con un video pubblicato su Instagram in cui fa uno spettacolare tuffo in piscina.

Chris Evans ha condiviso su Instagram un video in cui si tuffa in piscina scatenando l'entusiasmo dei fan che sembrano aver apprezzato lo spettacolare gesto atletico compiuto dalla star di Captain America.

L'attore, nelle sue stories online, ha scritto semplicemente: "L'ultima nuotata prima che la piscina vada in ibernazione".

"Chris Evans":

Per aver pubblicato questa storia su Instagram pic.twitter.com/5ZzngvUsIr — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 6, 2020

Il filmato mostra Chris Evans in costume, situazione che permette inoltre di vedere i suoi tatuaggi, pronto a lanciarsi nella piscina situata nel suo giardino.

L'attore ha inoltre scherzato sulla temperatura dell'acqua e sulla sua incapacità di abbronzarsi prima di lanciarsi all'indietro nell'acqua. Per la gioia dei fan non poteva mancare anche un'apparizione del suo adorato cane Dodger che è andato a controllare cosa stesse accadendo all'attore.

Chris Evans è entrato rapidamente negli argomenti trend su Twitter tra chi ironizzava sulla necessità di acquistare un telefono nuovo con una qualità più alta delle immagini e chi pretendeva una visione più chiara dei tatuaggi, di cui non si ha ancora una descrizione chiara anche se alcuni fan ipotizzino comprendano anche Garuda, un uccello alato legato alla tradizione buddista.

Tra i prossimi progetti di Evans ci sarà il film The Gray Man che lo vedrà recitare accanto a Ryan Gosling. Il progetto, diretto dai fratelli Russo, sarà un thriller ambientato nel mondo delle spie e ha come protagonista Gray Man (l'Uomo Grigio), un assassino freelance ed ex agente della CIA chiamato Court Gentry. Nel romanzo scritto da Greaney si racconta un duello letale mentre Gentry (Ryan Gosling) viene inseguito intorno al mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), in passato suo collega.