Chris Evans e il suo vicino di numero: la verità dietro il tweet epico

Chris Evans è intervenuto sui social fare chiarezza sul suo vicino di numero e su un tweet nel quale qualcuno sostiene di averlo contattato tramite FaceTime, con la star che si sarebbe presentata come America's Ass, citando la sua celebre battuta in Avengers: Endgame.

I vicini di numero non sono altro che persone aventi un numero di telefono che termina con delle cifre immediatamente susseguenti o antecedenti al numero del soggetto in questione. Una recente tendenza ha incoraggiato le persone a contattare i loro vicini di numero e vedere cosa succede.

Venerdì su Twitter è comparso il post di una ragazza che afferma di aver scoperto di avere come vicino di numero Chris Evans. Secondo quanto riportato tweet, si vede Chris Evans che comunica tramite FaceTime e una conversazione scritta dove si presenta come 'America's Ass'. Sempre tramite il social network, la star del Marvel Cinematic Universe ha bollato come falso questo post in maniera laconica:"Fake. Scusate" ha commentato Evans.

Di recente Chris Evans è apparso nel film Netflix The Red Sea Diving Resort nei panni di un agente israeliano che negli anni Ottanta era a capo di un'operazione segreta del Mossad