Chris Evans è l'uomo più sexy del mondo per il 2022 secondo People "La mia mamma ne sarà così felice"

A 41 anni Chris Evans è stato eletto l'uomo più sexy del mondo per il 2022 secondo People. Le innumerevoli fan dell'interprete di Steve Rogers/Captain America sparse in giro per il mondo aspettavano da anni questo momento, m l'attore si schernisce e confessa di essere un po' imbarazzato dal titolo.

"Mia madre sarà così felice", confessa. "È orgogliosa di tutto ciò che faccio, ma questo è qualcosa di cui può davvero vantarsi".

Quando gli viene chiesto come avrebbe reagito un giovane Chris Evans alla notizia che in futuro sarebbe stato eletto uomo più sexy del mondo, l'attore ammette: "Mi sarei gasato, ma probabilmente l'avrei percepita come una scorciatoia. Preferisco essermelo guadagnato sul campo".

Chris Evans, attualmente impegnato nelle riprese dell'action Netflix Red One a fianco di Dwayne Johnson, si sta anche preparando per le pese in giro degli amici e confessa che questo premio lo renderà vittima di bullismo. "Questa è una giusta causa per le molestie" scherza.

Anche la madre di Evans, Lisa, ha parlato con People spiegando che questo premio non è stata una sorpresa per lei:

"Non sono affatto sorpresa. La nostra famiglia è fuori di sé dalla gioia."