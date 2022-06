Chris Evans sulla sua salute mentale: "Ecco come ho fatto ad affrontare l'ansia"

Lavorare al franchise Marvel per oltre un decennio ha aiutato Chris Evans a trovare un modo per sconfiggere la sua ansia e calmare la sua mente.

Chris Evans ha recentemente parlato di come è riuscito ad affrontare la sua ansia: l'attore ha precedentemente discusso le difficoltà che ha vissuto nel corso degli anni relative alla sua salute mentale, in particolare riguardo al suo lavoro con la Marvel.

Nel 2018, l'attore ha rivelato di aver inizialmente rifiutato il suo ruolo in Capitan America: Evans era preoccupato per il contratto, che comprendeva sei film, poiché stava prendendo una decisione che avrebbe determinato i ritmi della sua vita per il decennio successivo, cambiando la sua esistenza in modo permanente.

In una recente intervista con MTV News, la star si è aperto sulla sua ansia e sui suoi metodi per affrontarla: "L'ansia riguarda una serie di paure collegare a ciò che accadrà o che potrebbe accadere. Quando sei in grado di calmare la tua mente ed essere presente nel tuo corpo, quelle paure si dissolvono. L'ansia in generale si basa sul vivere al di fuori del momento, analizzare il passato e preoccuparsi del futuro."

"Quindi, nel corso di dieci anni passati a girare questi film, ed essere stato costretto a fare cose del genere, ti rendi conto che molte delle paure che avevi non si realizzano e quando scegli di non soffermarti su di esse allora scompaiono. In un certo senso hai l'opportunità di costruire la realtà giorno dopo giorno e questo inizia con l'essere presente e capire come impedire alla tua mente di fare rumore", ha concluso Chris Evans. "A seconda di come guardi il mondo, se rendi il tuo mondo piccolo, il tuo dolore può sembrare forte e grande. Ma se riconosci che non sei i tuoi pensieri e che sei più grande di tutto questo, il dolore si scioglie."