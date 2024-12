Chris Evans ritornerà nel MCU, svelato il ruolo che avrà in Avengers: Doomsday?

Chris Evans, come emerso pochi giorni fa, sembra destinato a tornare nel MCU in occasione del film Avengers: Doomsday e, dopo molte ipotesi condivise online dai fan, sembra che sia stato rivelato il ruolo che avrà nel progetto dei fratelli Russo.

L'attore ha recitato recentemente in Deadpool & Wolverine riprendendo la parte di Johnny Storm che aveva avuto nelle avventure cinematografiche dei Fantastici Quattro.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni sul film!

Chi interpreterà Chris Evans?

Nelle ultime ore Jeff Sneider, fonte abitualmente piuttosto affidabile, ha svelato online che qualcuno che conosce tra le fila della Marvel gli avrebbe rivelato come sarà coinvolto Chris Evans in Avengers: Doomsday.

Il reporter, durante un episodio di The Hot Mic, ha dichiarato: "Ho sentito quale sarà il personaggio. Stavo avendo questa conversazione oggi e qualcuno ha detto... Nomad".

Evans nella parte di Steve Rogers

Chi è Nomad

Nelle pagine dei fumetti della Marvel Nomad è un'identità alternativa di Steve Rogers che abbandona il nome di Captain America dopo aver perso la fiducia nel governo americano, diventando un uomo che non è al servizio di nessuna nazione.

Avengers: Doomsday, come potrebbe tornare Robert Downey Jr. nel MCU?

In Avengers: Infinity War si era mostrato "lo spirito di quel personaggio", come aveva dichiarato Joe Russo, mostrando Steve Rogers in fuga con Sam Wilson e Natasha Romanoff.

Per ora, tuttavia, non c'è alcuna conferma riguardante il personaggio che Chris Evans interpreterà in Avengers: Doomsday, film che debutterà nelle sale americane nel mese di maggio 2026. I fan del MCU dovranno attendere, forse anche a lungo, prima di avere nuove informazioni sull'atteso film che segnerà anche il ritorno di Robert Downey Jr nei progetti della Marvel con la parte del villain Doctor Doom.