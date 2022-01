Chris Evans star di Red One accanto a Dwayne Johnson

Chris Evans sarà uno dei protagonisti della commedia action Red One accanto a Dwayne Johnson, coinvolto anche come produttore.

Chris Evans affiancherà Dwayne Johnson nel cast di Red One, un film prodotto per Amazon Studios le cui riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

La storia alla base del progetto è firmata da Hiram Garcia, a capo della casa di produzione Seven Bucks insieme a The Rock.

Red One è descritto come una commedia piena d'azione che immagina un nuovo universo legato alle festività, tutto da esplorare. La trama e i dettagli dei personaggi affidati a Chris Evans e Dwayne Johnson, per ora, non sono stati svelati.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Jake Kasdan, che ha già diretto la star di Black Adam nei film di Jumanji, mentre la sceneggiatura è firmata dall'esperto Chris Morgan, in precedenza nel team della saga di Fast & Furious.

Il film debutterà sugli schermi nel periodo di Natale nel 2023 e bisognerà quindi attendere prima che emergano ulteriori anticipazioni. Evans, nei prossimi mesi, dovrebbe essere il protagonista di Ghosted e di un lungometraggio dedicato alla vita di Gene Kelly.