Chris Evans: "In politica mi sento a mio agio, da Hollywood invece, troppe pressioni"

Chris Evans è stato un'icona di Hollywood negli ultimi due decenni, ma ora l'attore si sta muovendo in un territorio diverso, quello della politica e ha fatto dei confronti con il mondo del cinema.

Recentemente Chris Evans ha parlato del suo impegno in politica e pur ammettendo di non essere sicuro (al momento) di voler intraprendere una carriera in questo ambito, l'anno scorso ha visitato Washington DC, per incontrare alcuni funzionari politici e a incominciare a muovere i primi passi nel nuovo ambiente. Evans ha persino avviato un sito web politico per assistere coloro che potrebbero sentirsi un po' sopraffatti dalla situazione recente.

Chris Evans ha recentemente spiegato di essersi sentito relativamente a suo agio durante il suo viaggio a Washington DC. Secondo lui, ciò era dovuto a una differenza fondamentale rispetto alle sue esperienze a Hollywood:

"Sentivo che Washington DC faceva al caso mio, mi sentivo abbastanza a mio agio lì. Sai, Hollywood può intimidire, perché le persone si aspettano qualcosa da te. Nessuno si aspettava niente da me a Washington. Quindi, quando le aspettative sono basse, io so di poter dare il meglio." Quando si tratta di pressione a Hollywood, Chris Evans l'ha sicuramente vissuta più di molti dei suoi colleghi famosi. Per quasi un decennio, l'attore è stato uno dei volti del Marvel Cinematic Universe. E mentre la popolarità del suo Capitan America si consolidava, le aspettative aumentavano a ogni film.

Anche prima che Evans si unisse al franchise, sentiva già una certa pressione interna. All'inizio della sua carriera, ha sofferto di attacchi di panico che gli hanno fatto dubitare sull'eventualità di accettare il ruolo di Captain America e di proseguire la sua carriera di attore. Il successo nel Marvel Cinematic Universe è ciò che probabilmente lo ha aiutato a diventare una voce nel mondo politico, anche se l'attore ha già confermato che non ha intenzione di trasformarlo in una corsa alle elezioni. Essere coinvolti nell'industria televisiva e cinematografica o in politica è raramente facile, ma sembra che Chris Evans stia riuscendo gestire entrambi con abilità.