Chris Evans segue l'esempio di Taron Egerton e si prende una pausa dai social media

Chris Evans ha svelato di aver deciso di prendersi una pausa dai social media, spiegando ai fan con una storia su Instagram perché i propri profili online non saranno aggiornati nelle prossime settimane.

L'attore ha infatti scritto che seguirà l'esempio di Taron Egerton, condividendo il proprio affetto nei confronti dei fan.

La scelta presa dalle due star

Condividendo il messaggio scritto da Taron Egerton, Chris Evans ha sottolineato: "Non l'avrei potuto dire in modo migliore!!! Conta su di me. Mi prenderò una piccola pausa. Molto affetto a tutti!".

Il suo collega aveva sottolineato che stava cercando di allontanarsi da un'abitudine che stava creando un po' di dipendenza.

Sydney Sweeney: "I social media possono essere davvero dannosi"

Taron aveva sottolineato: "Mi sono portato in una situazione in cui trascorro troppo tempo scorrendo le immagini sul telefono e sento realmente che la mia capacità di stare seduto, essere presente, leggere libri, guardare film e persino apprezzare la compagnia delle persone che amo si stia rovinando. Mi sento un po' distaccato da me stesso. E per quanto riguarda il lavoro, so che sono in grado di fare di più e Instagram è uno degli ostacoli che impedisce di farlo".

Egerton aveva concluso: "Grazie a tutti per aver sempre detto delle cose positive. Lo apprezzo, ma semplicemente ho bisogno di non leggere quello che pensa la gente per un po'. Non sono realmente sicuro che queste cose facciano del bene a qualcuno tra di noi".