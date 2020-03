Chris Evans festeggia il National Puppy Day con il suo amico Dodger e la foto diventa virale

Chris Evans è in auto-isolamento e la star della Marvel ha condiviso un'adorabile foto con il suo cane Dodger per rassicurare i propri fan e per mostrare con chi sta affrontando la quarantena.

Lo scatto, condiviso poche ore fa, ha già superato quota 136.000 like.

Non è la prima volta che Dodger ruba la scena al suo celebre proprietario e in passato lo scatto in cui il simpatico amico a quattro zampe indossava il maglione di Cena con delitto era diventato immediatamente virale.

Chris Evans, anche in questa occasione, ha conquistato il cuore dei suoi follower via Twitter festeggiando la giornata dedicata ai cuccioli, il National Puppy Day, e mostrando un momento della sua quarantena trascorsa con il cane.

Lo scatto condiviso da Captain America riporta solo la didascalia "tipi casalinghi".

Chris ha inoltre espresso il suo apprezzamento nei confronti dell'appello di Danny DeVito che ha chiesto a tutti i suoi fan di rimanere a casa.