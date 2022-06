Chris Evans lancia un messaggio per l'adozione dei cani adulti nel video dell'intervista con i cuccioli

Chris Evans ha sempre dimostrato il suo grande amore per il suo amico a quattro zampe Dodger e non è quindi una sorpresa che per lui sia stata una vera e propria sfida rilasciare un'intervista mentre interagisce con dei cuccioli e altri adorabili cani, occasione che gli ha permesso di lanciare anche un importante messaggio riguardante l'adozione.

Da tempo BuzzFeed realizza dei video in cui le star del cinema e della televisione rispondono alle domande mentre trascorrono del tempo con dei cuccioli che sono in cerca di una famiglia pronta ad aprire la porta della propria casa.

Nell'intervista Chris Evans ha chiesto che venissero coinvolti anche dei cagnolini che non sono più cuccioli da tempo. L'attore ha infatti voluto ricordare che spesso i cani che sono ormai adulti hanno più difficoltà a essere adottati e la sua esperienza personale gli ha insegnato quanto amore possa dare un cane a ogni età.

La star è impegnato nella promozione di Lightyear - La vera storia di Buzz, essendo la voce del protagonista nella versione originale, e ha avuto davvero molte difficoltà a prestare attenzione alle domande perché stava godendosi l'adorabile esperienza.

Tra le risposte a cui ha risposto Chris ci sono alcuni quesiti riguardanti le sue esperienze e i suoi colleghi della Marvel. Evans, su Twitter, ha però ammesso che non ricorda se ha risposto nemmeno a una domanda perché era troppo coinvolto nel giocare e coccolare i cani.

Più che le domande è infatti l'interazione con gli adorabili cuccioli a conquistare l'attenzione e il messaggio lanciato a favore dell'adozione. Chris ha ribadito: "Ho sempre pensato che quando avrei adottato un cane sarebbe stato un cucciolo. Dodger era già adulto. Non era la storia che avevo nella mia mente, ma si è rivelata la migliore decisione della mia vita. Penso che molti dei cani adulti e anziani vengano ignorati ed è un peccato. Hanno semplicemente un'incredibile connessione con chiunque gli stia accanto per un po'. Ed è quello che rende l'amore dei cani adulti così speciale. Devi guadagnartelo".