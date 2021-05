Chris Evans mostra i lividi che si è procurato sul set del film Netflix The Gray Man (FOTO)

Il set dello spy thriller Netflix The Gray Man non è esattamente pacifico, come dimostrano le foto dei lividi che Chris Evans si sarebbe procurato in uno scontro fisico col collega Ryan Gosling.

Le riprese di The Gray Man, spy thriller diretto dai fratelli Russo per Netflix, non sono una passeggiata. Lo dimostrano i lividi sfoggiati da Chris Evans in alcune foto condivise su Instagram.

Chris Evans ha svelato l'evoluzione del suo livido sul braccio in una serie di foto accompagnate dalla seguente didascalia:

"È come guardare le foglie che cambiano colore in autunno, ma il tutto si è condensato in un doloroso pomeriggio. Ho litigato un po' con l'Uomo Grigio". Il riferimento al Gray Man riguarda il collega Ryan Gosling, che nel film interpreta il protagonista Court Gentry.

The Gray Man avrà come protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans, qui in un inedito ruolo da villain. Tra gli interpreti ci saranno anche Rege-Jean Page, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Julia Butters e Dhanush.

Captain America: Il primo vendicatore, Chris Evans indossò dei piedi finti durante le riprese

Il progetto si basa sul romanzo di Mark Greaney pubblicato nel 2019 e ha al centro il personaggio di Court Gentry, un assassino freelance ed ex agente della CIA. Il thriller lo mostrerà mentre Lloyd Hansen (Evans), un suo ex collega, gli dà la caccia.

Joe e Anthony Russo sono i registi del film, la sceneggiatura è firmata da Joe Russo in collaborazione con Christopher Markus e Stephen McFeely. Il progetto, ideato come primo capitolo di un potenziale franchise, è destinato a Netflix.