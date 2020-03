Chris Evans legge una storia ai bambini durante la chiusura delle scuole

Chris Evans ha letto una storia per bambini per invitare i fan a donare per una buona causa nell'ambito della campagna #SaveWithStories, il cui obiettivo è fornire cibo a quelle famiglie in quarantena che hanno difficoltà a nutrire i propri figli ora che le scuole sono chiuse.

Supereroe sullo schermo, supereroe nella vita reale: ancora una volta l'interprete di Captain America, Chris Evans, dimostra di avere a cuore il prossimo partecipando all'iniziativa #SaveWithStories, per la quale ha letto il libro per bambini If You Give A Dog A Donut di Laura Numeroff (illustrato da Felicia Bond), una simpatica storia che gira intorno a un cane, al suo padrone, e all'effetto domino creato da una ciambella, come si evince anche dal titolo. L'attore si unisce così ai colleghi Jeff Goldblum, Jennifer Garner e Amy Adams, anche loro portavoce dell'iniziativa, e a un numero sempre più crescente di star che hanno aderito alla campagna lanciata sui social.

Ogni video di Save With Stories ricorda: "30 milioni di bambini traggono il loro nutrimento quotidiano dal cibo delle scuole. In risposta alle necessità dei ragazzi durante il periodo di chiusura delle scuole, @savethechildren e @nokidhungry hanno fondato @SAVEWITHSTORIES per dare supporto alle banche del cibo, ai chioschi ambulanti, e ai programmi comunitari di alimentazione tramite donazioni monetarie e di ogni sorta, come giocattoli educativi, libri e quaderni per gli esercizi per nutrire anche la mente, oltre che lo stomaco".

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di Save With Stories.