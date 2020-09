Chris Evans, Jamie Lee Curtis ironizza sulle foto di nudo: "Hai la mia attenzione"

Jamie Lee Curtis ha commentato in modo ironico un tweet di Chris Evans in cui accennava allo scandolo legato alle sue foto di nudo condivise per errore.

Chris Evans ha affrontato con ironia l'errore che lo ha portato a condividere involontariamente online delle foto di nudo e ora Jamie Lee Curtis, interprete di sua madre nel film Cena con delitto, è intervenuta per sostenerlo.

L'attrice ha infatti risposto a un tweet del suo amico e collega che aveva sfruttato la situazione per ricordare alle persone di votare.

My boy! Proud of him. Got MY attention! — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) September 15, 2020

L'interprete di Captain America aveva condiviso un messaggio online in cui dichiarava usando due simpatiche emoji: "Ora che ho la tua attenzione... Votate il 3 novembre!". Jamie Lee Curtis ha quindi risposto a Chris Evans scrivendo: "Il mio ragazzo! Sono orgogliosa di lui. Ha la mia attenzione!".

Lo scambio ironico tra i due protagonisti di Cena con delitto - Knives Out non è passato inosservato tra i follower delle due star che hanno commentato puntando l'attenzione sulla bizzarra situazione, considerando che nel lungometraggio di Rian Johnson hanno la parte di madre e figlio.

Jamie Lee Curtis stava comunque facendo riferimento non agli scatti privati apparsi online per errore, ma alla scelta di sostenere la partecipazione al voto, in particolare tra i più giovani, per decidere chi diventerà il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Chris Evans, proprio ieri, ha affrontato quanto accaduto pubblicamente durante un'intervista in cui ha ammesso che la situazione è piuttosto imbarazzante, esprimendo però il proprio entusiasmo per il sostegno avuto da parte dei suoi numerosissimi fan.