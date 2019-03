Chris Evans e i Golden Retriever: la somiglianza tra la star e i cani conquista i social

Chris Evans messo a confronto con i golden retriver fa emergere una divertente, e inaspettata, somiglianza tra uno degli attori più amati del Marvel Cinematic Universe e i simpatici e adorabili cagnolini.

I paragoni fotografici sono diventati virali a partire da settembre quando online è nato l'account Twitter @retrievans, sulla scia del successo ottenuto dall'analoga iniziativa che fa emergere le somiglianze tra Tessa Thompson e delle adorabili caprette.

Le foto dell'interprete di Captain America e delle sue versioni a quattro zampe negli ultimi mesi sono diventate incredibilmente apprezzate sui social media e su Twitter il profilo Chris Evans as Golden Retrievers è arrivato a superare quota 61mila followers, raccogliendo migliaia di like e di condivisioni.

Le immagini ritraggono Chris Evans al volante, elegante in vista della cerimonia degli Oscar, in momenti di relax e sul set dei film. Accanto, ovviamente, c'è uno scatto incredibilmente somigliante con protagonista un cane dall'espressione e dalla posa simili a quelle delle star.

Ecco alcuni divertenti esempi:

Evans tornerà nelle sale il 24 aprile con l'atteso Avengers: Endgame in cui interpreterà, probabilmente per l'ultima volta, l'iconico ruolo di Captain America. Tra i suoi prossimi progetti anche The Red Sea Diving Resort, film che verrà distribuito da Netflix, e Knives Out.