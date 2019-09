Chris Evans: la foto in versione Street Fighter scatena i commenti online

L'attore Chris Evans, in una foto modificata da un fan, viene ritratto con un look in stile Street Fighter e online si sono scatenate le reazioni.

Chris Evans ha concluso la sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe e online si è provato a immaginare il suo look se decidesse di recitare in una versione live-action di Streetfighter.

Su Twitter è infatti stata condivisa dall'artista BossLogic una foto scattata sul set di Avengers: Endgame in cui l'attore Chris Evans appare in versione militare. L'immagine è stata modificata per rendere l'ex interprete di Captain America il più possibile simile a Guile, compreso il look davvero particolare scelto per i suoi capelli.

I fan della star si sono divisi tra chi sarebbe felice di vedere Chris recitare in un adattamento cinematografico della popolare serie di videogiochi, o nella serie tv annunciata un anno fa, e chi ha accolto l'idea in modo completamente negativo.

Street Fighter, il franchise della Capcom, ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo a partire dal debutto del 1987. Il videogioco racconta la storia di Ryu, Ken, Guile e Chun-Li che cercano di sconfiggere M. Bison, la mente criminale a capo dell'organizzazione Shadaloo. I quattro protagonisti partecipano poi al World Warrior Tournament, dove i migliori combattenti al mondo si scontrano.